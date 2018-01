Porquinha resgatada de matadouro vira uma 'artista'

Porca resgatada revela talento artístico. Foto: Pixabay

Uma porquinha que foi resgatada de um matadouro em Cape Town, na África do Sul, agora virou uma artista e foi apelidade de 'Pigcasso'. Na maior parte do tempo, o animal é visto com pincéis e tintas, e fica próximo a um cavalete com vista para a praia, segundo o Metro.

Joanne Lefson foi a responsável por resgatar e cuidar da porquinha, quando tinha apenas quatro semanas de nascimento. "Atualmente, as fazendas que fornecem porcos para as indústrias mantêm os animais em condições impiedosas, deliberadamente escondidas do público", disse Joanne ao Metro. "As porcas reprodutoras são confinadas em gaiolas estreitas, enquanto suas crias são mantidas em condições sujas, superlotadas ... sem palha, sem acesso ao ar livre e sem qualidade de vida", completou.

Então ela decidiu comprar Pigcasso para tirá-la daquelas condições. Joanne tentou que a porquinha fizesse algumas atividades, mas ela acabou mostrando interesse pela pintura. Usando uma técnica de adestramento semelhante às usadas em cachorros, ela mostrou as tintas e pincéis para o animal, que aprendeu rapidamente. Agora, Pigcasso é capaz de morder pincéis longos, colocá-los nas tintas e pintar na tela, como mostra o vídeo abaixo, do site Euronews: