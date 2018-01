PorQueMulher: Projeto do YouTube questiona padrões impostos às mulheres

Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada, é madrinha do projeto Foto: Reprodução/ YouTube Nunca Te Pedi Nada

Nesta quarta-feira, 8, Dia da Mulher, o YouTube lança seu projeto #PorQueMulher, uma série de oito vídeos com questionamentos sobre a vida das mulheres e 'proibições' impostas pela sociedade.

Entre os temas estão as perguntas: por que mulher não aparece na história? Por que mulher não tem bolso na roupa? Por que mulher não pode ser gorda? A madrinha no projeto é Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada. Além dela, outras 10 mulheres participam dos vídeos, como Jéssica Tauane, do Gorda de Boa, e Mari Nolasco. Toda a curadoria de conteúdo foi produzida pelo site Think Olga http://thinkolga.com/.

Na opinião de Maíra, a iniciativa é importante tanto para mulheres quanto para homens. "As verdades que essa série traz são coisas que vão fazer com que alguns homens repensem os discursos que eles estão acostumados a dar", opina. "Ou repensem a maneira como eles tratam as mulheres no dia a dia."

Com quase 500 mil inscritos em seu canal, ela afirma ter ficado muito feliz com o convite, pois mostra que o conteúdo que produz é relevante - um desafio com tantos outros canais no YouTube. "Ter recebido esse convite foi a prova de que meu conteúdo estava sendo ouvido da maneira como eu queria", diz.

Os episódios serão lançados ao longo do mês de março, dois a cada semana, no canal Nunca Te Pedi Nada. O projeto também convida outras mulheres a produzirem conteúdo com a mesma hashtag.

Assista ao teaser do #PorQueMulher: