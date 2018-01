Porco-espinho faz sucesso no Instagram com fotos temáticas

O porco-espinho Azuki curtindo um 'acampamento'. Foto: Instagram/@hedgehog_azuki

Azuki é um porco-espinho do Japão que adora ser fotografado e viver grandes aventuras. O animal ganhou um perfil no Instagram onde são compartilhadas imagens de diversos momentos, sempre com um tema todo especial.

Uma de suas sessões de foto foi em um 'acampamento', montado especialmente para ele –com direito à barraca e fogueira. Em outra série de fotos, ele ganha a companhia de uma ouriço fêmea como seu 'par romântico'.

Uma publicação compartilhada por あずき/azuki (@hedgehog_azuki) em Out 5, 2017 às 5:00 PDT

Uma publicação compartilhada por あずき/azuki (@hedgehog_azuki) em Set 27, 2017 às 5:06 PDT

Azuk adora receber carinho e não são raras as vezes em que seus donos publicam fotos do animal se deliciando ao ser acariciado na barriga.