Pônei resgatado abraça novo dono; assista ao vídeo do momento

Tobias, como foi chamado, quase dormiu nos braços de Kirk Hance Foto: Facebook.com/ @nhance5

Kirk Hance e a família se mudaram para uma pequena fazenda nos Estados Unidos e logo perceberam que tinham espaço suficiente para abrigar alguns animais.

Em busca de adotar cavalos, ele e a mulher se depararam com uma triste realidade: os bichos rejeitados em diversos sites de leilão eram mandados para o abate. Foi quando o casal decidiu acolher os dois animais que mais precisavam de ajuda.

"Minha mulher viu uma pequena égua pintada e este pônei; ambos seriam mandados embora no fim do dia caso ninguém se prontificasse. Nós pulamos nessa imediatamente e os compramos", disse Hance ao The Dodo.

O pônei demonstrou estar ainda mais machucado do que a égua. Tobias, como foi chamado, encarava o chão e mostrava sinais de depressão. "Eu sabia que precisava me abaixar e mostrar que me importava com ele", relata Hance. "Ele veio até mim, e o que começou com um agrado e a segurança de que estava tudo bem se tornou um abraço completo. Eu fiquei alguns minutos ali o abraçando. Ele parecia relaxado e quase dormiu, como se ele soubesse que estava seguro."

