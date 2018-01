Policial para motorista por excesso de velocidade, mas fica surpreso com ET como passageiro

Um policial parou um carro por excesso de velocidade, mas se deparou com esse passageiro. Foto: Alpharetta Department of Public Safety via AP

No último domingo, 25, um homem foi parado por excesso de velocidade em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. Ele dirigia a 135 km/h, então um policial, que estava de moto, pediu para que ele estacionasse o veículo.

Para a surpresa do policial, porém, havia um passageiro inusitado: um boneco que imita um ET. George Gordon, um porta-voz da polícia, disse ao Daily Mail que o agente deu apenas uma avertência verbal ao motorista e o deixou seguir em frente - não antes de tirar algumas fotos.

Vale ressaltar que o ET estava usando cinto de segurança. O motorista, porém, não explicou porque levava o boneco no carro;

O departamento policial publicou duas fotos do ET em seu perfil do Facebook. "Ah, as coisas que você vê durante a patrulha diária", escreveu o perfil na legenda.