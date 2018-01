Policial é pedida em casamento durante parada LGBTQ de Londres

Marcha do orgulho LGBTQ em Londres é chamada de Pride London. Foto: AP Photo/Frank Augstein

A parada de orgulho LGBTQ de Londres que ocorre neste sábado, 8, foi palco de um pedido de casamento especial.

Jane, uma participante da marcha, pediu sua namorada Dizzy em casamento. E Dizzy estava lá com sua equipe de trabalho - membros da polícia de transportes britânica marchavam com uma faixa com a frase We Stand Together (nós estamos juntos, em tradução livre).

O momento foi registrado por um amigo do casal e compartilhado até pela conta oficial da polícia com a hashtag #LoveHappensHere (o amor acontece aqui).

Assista:

Veja a lista dos países que permitem o casamento homoafetivo: