Policial carrega cachorro no colo durante desfile da Independência

O policial militar Braga leva nos braços o cão Marley, da unidade CP Cães Foto: Polícia Militar do Ceará/ Reprodução Facebook

A Polícia Militar do Ceará usou o Facebook nesta sexta-feira, 8, para homenagear um soldado que carregou no colo um dos cães do batalhão durante o desfile da Independência. O policial militar Braga segurou nos braços o cachorro Marley, que estava com dificuldades para continuar caminhando na Avenida Beira Mar, em Fortaleza.

"Queremos externar com grande alegria e ressaltar a atitude nobre do Policial Militar SD Braga, que durante o desfile da CPCÃES, por ocasião do 7 de Setembro teve a percepção e sensibilidade diante da dificuldade do cão Marley em marchar. Não medindo esforços colocou em seus braços seu fiel companheiro e o conduziu de forma honrosa atravessando assim parte do percurso. A atitude do Militar deixa os que fazem a Corporação cheios de orgulho", publicou a Polícia Militar do Ceará em sua página no Facebook.

