Policial ajuda menina de quatro anos a procurar por 'monstros' em sua casa

Assim como a Boo, de 'Monstros S.A.', Sidney também tinha medo de monstros. Foto: Cena do filme 'Monstros S.A', da Disney Pixar

Sidney, uma menina de quatro anos que vive em Longmont, Colorado, nos Estados Unidos, mudou de casa recentemente e estava com muito medo de "monstros". Então um policial resolveu ajudá-la.

"Ela conheceu o policial David Bonday e perguntou-lhe se ele poderia procurar os monstros em nossa casa", disse Megan Fahrenbruch, mãe de Sidney, ao canal KDVR.

Bonday aceitou prontamente o pedido da menina, e a acompanhou em uma vistoria da casa com uma lanterna. "Ela olhou debaixo do sofá, mas ele quis ter certeza de que os monstros não estavam em nenhuma das almofadas do sofá. Eles acabaram a vistoria no quintal, para ter certeza de que não havia nenhum monstro lá", relembra a mãe.

A menina contou que ficou com medo após ouvir barulhos na casa. "Bem, porque eu ouvia sons quando as pessoas estavam dormindo", disse ela ao canal televisivo. Felizmente, o policial não encontrou nada na casa.