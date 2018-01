Policiais tiram selfie com rapaz bêbado para ele saber como chegou em casa

Policiais levaram jovem para casa Foto: Divulgação Facebook Polícia da Tasmânia

Imagine a cena: você sai à noite para se divertir, exagera na bebida e no dia seguinte acorda em sua cama com uma baita ressaca, sem lembrar como chegou em casa. É o que teria acontecido com este rapaz australiano da foto acima, caso seus salvadores não tivessem tirado uma selfie com ele.

O caso aconteceu na Tasmânia. Policiais receberam chamado de uma empresa de táxis e, ao chegar ao local, encontraram um rapaz completamente embriagado. Os dois oficiais descobriram o seu endereço e o levaram para casa.

Para o rapaz saber no dia seguinte como chegara até lá, os policiais tiraram uma foto com o seu celular. Um amigo do jovem publicou a imagem na internet, dias depois.

A polícia da Tasmânia publicou a foto junto a uma série de recomendações para aqueles que esperam 'se divertir demais'. No entanto, a publicação diz que “A polícia está sempre trabalhando pela segurança de qualquer pessoa que esteja afetada por álcool”.

Confira a publicação da Polícia da Tasmânia: