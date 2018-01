Policiais salvam cachorrinho com overdose nos Estados Unidos

Foto: Jolene DeVito/Carrollton Police Department

Policiais da cidade americana de Carrollton, no Texas, foram chamados para resolver uma denúncia de roubo no estacionamento de uma loja, mas acabaram se deparando com outro problema: um cãozinho chorava na caçamba de uma caminhonete.

Ao se aproximarem, os policiais perceberam que ele parecia sofrer de uma overdose de drogas. "Nós não tínhamos certeza do que estava acontecendo, mas tinha parafernalha de drogas no carro", disse Jolene DeVito, porta-voz da polícia de Carrollton, à estação de rádio 1080 KRLD. "No fim das contas, encontramos drogas no carro e garantimos que o cachorro recebesse atendimento médico imediatamente. Com certeza, ele estava basicamente sofrendo uma overdose de heroína."

Os donos do bichinho foram presos, e há possibilidade de que, entre as acusações, seja adicionado abuso de animais.

O cãozinho ainda se recupera e deve ser colocado a adoção assim que estiver melhor.

Veja o post da polícia de Carrollton (em inglês):