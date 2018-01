Policiais fazem operação contra tráfico de drogas e acabam brigando entre si

Um grupo de policiais se disfarçou de vendedores de drogas, mas outros policiais não sabiam e tentaram prendê-los. Foto: Pixabay

O Departamento de Polícia de Detroit, nos Estados Unidos, abriu uma investigação interna após uma operação contra o tráfico de drogas no bairro de Andover terminar em confusão.

De acordo com a Fox, agentes do 12º Batalhão foram até o bairro e, lá, se disfarçaram de vendedores de drogas a fim de prender as pessoas que estavam comprando drogas. Porém, policiais do 11º Batalhão foram até o local também, mas com outra estratégia: eles chegaram e mandaram os "vendedores" para o chão.

Então os outros policiais do 12º Batalhão viram o que estava acontecendo e foram até a barraca de venda de drogas. Entretanto, em vez de os policiais que já estavam lá se explicarem para o outro grupo e continuarem com a operação anti-tráfico de drogas, todos os agentes começaram a brigar entre si. Durante a briga, os oficiais acabaram invadindo uma casa e o dono da residência ficou observando tudo.

Segundo o dono da residência, foram disparadas armas e socos entre eles. Os chefes do Departamento de Polícia de Detroit foram informados sobre o ocorrido e agora cada um dos policiais envolvidos está sob investigação. "Você tem que ter mais comunicação. Eu não entendo o que aconteceu com a comunicação", disse um chefe da polícia. Os agentes tinham câmeras em seu uniforme durante a ocorrência, e as imagens gravadas estão sendo usadas na investigação.