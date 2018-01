Polícia recupera trailer roubado com dez filhotes de cachorro dentro

A polícia da cidade de Lacey, nos Estados Unidos, recuperou veículo roubado com dez filhotes de cachorro dentro Foto: Twitter/@LaceyPolice

A polícia de Lacey, no Estado norte-americano de Washington, recuperou um veículo roubado com dez filhotes de cachorro dentro. O roubo ocorreu durante uma feira de doação de animais na última sexta-feira, 22, na cidade vizinha de Federal Way.

As câmeras de segurança flagraram o criminoso roubando o trailer durante a feira, e a polícia conseguiu refazer o trajeto dele até recuperar o veículo no dia seguinte, com os cachorros e o suspeito ainda dentro. Segundo a polícia, foram encontrados quatro pinschers, cinco fox terriers e um poodle. Todos os filhotes passam bem.

Veja abaixo as fotos que a polícia de Lacey postou no Twitter do resgate do veículo.

Stolen RV with show dogs just recovered in Lacey. One in custody. Dogs appear ok! pic.twitter.com/q2ucJ1ad2L — Lacey Police (@LaceyPolice) 23 de setembro de 2017

Happy reunion with dog and owner! pic.twitter.com/ToYcQJjvr9 — Lacey Police (@LaceyPolice) 23 de setembro de 2017

