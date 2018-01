Polícia italiana prende blogueira que incentivava a anorexia

Blogueira italiana dava orientações para meninas serem anoréxicas. Foto: Pixabay

A polícia italiana prendeu uma blogueira de 19 anos no último domingo, 26, que instigava sua leitoras a se tornarem anoréxicas. Apesar do caso ter sido liderado pelas autoridades de Ivrea, no norte da Itália, a prisão da jovem ocorreu em Porto Recanati, na região central do país.

O caso começou a ser investigado em dezembro do ano passado, quando a mãe de uma adolescente de 15 anos descobriu que a filha estava frequentando assiduamente o blog da jovem italiana. Com isso, ela percebeu que os distúrbios alimentares da menina estavam ligados às "orientações" dadas por esse site.

O transtorno alimentar na adolescente foi tão forte que ela precisou receber atendimento de psicólogos e psiquiatras. A mãe, então, denunciou o portal para a polícia.

Durante o período de investigações, os agentes se disfarçaram de adolescentes e começaram a seguir as duas jovens - uma holandesa e a italiana – nas redes sociais. Como não há esse tipo de crime na Itália, os policiais prenderam a jovem por "instigação ao suicídio", já que os graves casos de anorexia podem levar à morte.