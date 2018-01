Polícia italiana acha meia tonelada de encomendas não enviadas em casa de carteiro

A polícia italiana recuperou meia tonelada de correspondências não enviadas na casa de um carteiro em Vincenza Foto: Pixabay/3dman_eu

ROMA — Italianos cansados com o ineficiente sistema postal do país podem ter achado um culpado: a Polícia anunciou que descobriu meia tonelada de cartas e encomendas não entregues na garagem de um carteiro.

A polícia encontrou os 573 quilos de correspondências na casa de um carteiro de 56 anos que vivia em Vicenza, no norte da Itália. Foi a maior apreensão do tipo na história da Itália.

Entre as encomendas que foram acumuladas pelos últimos oito anos, foram encontrados boletos, antigos guias telefônicos e até mesmo materiais da campanha política italiana nas eleições locais de 2010.

Os policiais foram alertados após um centro de reciclagem receber 25 pacotes postais com as encomendas ainda dentro. O serviço postal italiano também disse que as encomendas serão finalmente entregues aos seus destinatários.