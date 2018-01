‘Pokémon Go’ incentiva jogadores a saírem de casa durante Furacão Irma

Aplicativo foi criticado nas redes sociais Foto: Pixabay/ @Mimzy

A empresa responsável pelo game virtual Pokémon Go enviou mensagem aos seus usuários incitando-os a sair de suas casas durante passagem do Furacão Irma pelos Estados Unidos.

A notificação foi enviada a todos os jogadores cadastrados no jogo e não apenas para os habitantes da Flórida, principal Estado atingido pelo furacão. Mesmo assim, a empresa recebeu duras críticas nas redes sociais. Alguns internautas sugeriram que as mensagens fossem bloqueadas na área de passagem do fenômeno natural.

Os moradores das áreas afetadas pelo Furacão Irma receberam a mensagem do jogo “lembrando-os de visitarem os parques da cidade” ao mesmo tempo em que receberam alertas do serviço de emergência do país recomendando a todos que permanecessem em suas residências.

Confira a mensagem do aplicativo recebida pelos usuários e os alertas do serviço de emergência:

Tradução do alerta: Aviso de furacão em sua área. Procure a mídia local e autoridades.

Tradução da mensagem do aplicativo: Diferentes 'pokémons' talvez apareçam nos parques ao seu redor. É uma óima hora para explorar os parques locais!

Tradução do tuíte: 'Pokémon Go' tentando assassinar pessoas