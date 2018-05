Phi Phi O'Hara, de 'RuPaul's Drag Race', virá ao Brasil em julho

Drag queen Phi Phi Ohara em participação no reality show 'RuPaul's Drag Race' Foto: Reprodução de 'RuPaul's Drag Race'/World of Wonder Productions

O World Pop Festival ganhou uma atração de peso. A página oficial do festival no Facebook anunciou uma performance de Phi Phi O'Hara, participante do reality show RuPaul's Drag Race, no dia 21 de julho. Após o show, ela terá uma sessão de bate-papo com os fãs.

Conhecida como uma das participantes mais polêmicas do programa, a drag queen concorreu na 4ª temporada e acabou em segundo lugar. Posteriormente ela seria chamada para voltar ao reality, desta vez na edição RuPaul's Drag Race: All Stars.

O World Pop Festival é um evento que reúne atrações do universo pop e é voltado para os amantes de séries, filmes, quadrinhos, anime e games. O evento acontecerá, em São Paulo, entre os dias 19 e 22 de julho.