Pesquisadores encontram bolo de 106 anos preservado na Antártida

Um grupo de pesquisadores encontrou um bolo de 106 anos completamente preservado na Antártica. Foto: Reuters / NASA

Pesquisadores do Antarctic Heritage Trust, organização que compila artigos históricos das expedições que exploraram a Antártida, encontraram um tradicional bolo de frutas inglês nas ruínas de uma construção no cabo Adare, ponto de entrada das missões que visitaram o continente no início do século 20.

Para a surpresa dos historiadores, o bolo, que foi produzido pela empresa britânica Huntley & Palmers, estava praticamente intacto dentro de uma embalagem de metal enferrujada. “Apesar da embalagem enferrujada, o bolo estava com aparência e cheiro (quase) comestíveis”, disse a ONG em seu site.

Após ser catalogado e restaurado, o bolo ficará guardado na Austrália até o plano da organização de recriar as construções do cabo Adare para fazer um museu em céu aberto sobre as expedições seja aberto no continente gelado.

Veja abaixo as fotos do bolo: