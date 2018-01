Pesquisa mostra diferentes efeitos do álcool de acordo com gênero, nível educacional e nacionalidade

Estudo do British Medical Journal mostra como as bebidas alcoólicas causam diferentes alterações emocionais em diferentes pessoas e situações. Foto: Jennifer Chase/The Washington Post

Há dezenas de tipos de bebidas alcoólicas, que podem ser fermentadas ou destiladas, e cada uma delas pode levar a emoções diversas – não, bêbado não é tudo igual.

Essa é uma percepção de senso comum, mas agora um estudo publicado no British Medical Journal dá luz a essas ideias, mostrando como diferentes tipos de bebidas causam diferentes efeitos em diferentes grupos de pessoas.

O estudo entrevistou 30 mil pessoas entre 18 e 34 anos entre os meses de novembro de 2015 e janeiro de 2016, de 21 países, de diferentes e níveis educacionais. As emoções causadas pelo álcool foram divididas entre positivas, que inclui o sentimento de maior energia ou animação, confiança e sensualidade; e negativas, que são a agressividade, o mal-estar, o cansaço e a melancolia.

Veja alguns resultados do estudo:

- Quanto mais se bebe (em frequência e quantidade), maiores são os efeitos emocionais causados pelo álcool, principalmente no que diz respeito ao aumento da agressividade.

- Os participantes que têm nível educacional mais baixo mostraram mais alterações emocionais, tanto positivas quanto negativas, em comparação aos indivíduos com ensino superior completo:

- As mulheres apresentaram mais alterações emocionais quando bebem em comparação aos homens, com exceção da agressividade, que foi mais comum no gênero masculino.

- Jovens com idade entre 18 e 24 anos são mais suscetíveis aos efeitos do álcool que pessoas mais velhas.

- Jovens costumam escolher bebidas que os fazem se sentirem animados, mais sexy e confiantes quando estão fora de casa e preferem bebidas que os fazem se sentirem mais relaxados quando estão em casa.

- Pessoas mais velhas escolham bebidas que os deixam relaxados e cansados mesmo quando estão fora de casa.

- Os participantes da pesquisa que vivem na Colômbia e no Brasil foram os que se mostraram mais animados, relaxados e se sentindo sexy após beberem.

- Os italianos foram os que mais mostraram animação e energia após a ingestão de vinho tinto.

- Indivíduos da Noruega mostraram mais tendência à agressividade após ingerirem álcool.

- Mulheres ficaram mais animadas ao beberem vinho branco e vinho tinto, e apresentaram mais sensação de relaxamento, cansaço e agressividade após beberem destilados.

- Em homens, todos os tipos de emoções foram mais exacerbadas ao beberem cerveja, exceto quando se trata da melancolia, que é mais comum ao beberem destilados.

- No geral, beber em casa causa mais alteração emocional nas pessoas do que beber em bares, restaurantes e baladas