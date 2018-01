Pesquisa indica que maior parte da carne de frango utilizada no Subway não seria frango

Sanduíche Foto: Pixabay

De acordo com um teste feito pelo pesquisador Matt Harnden no laboratório de DNA da Universidade de Trent, no Canadá, a pedido do programa canadense CBC Marketplace, o frango utilizado nos sanduíches da lanchonete Subway não teria tanto frango quanto parece.

Em uma das amostras (frango em tiras), apenas 42,8% de DNA de frango teriam sido encontrados na amostra da carne de um sanduíche, e 53,6% em outro (frango assado). O restante da composição, em sua maioria, seria de soja.

A lanchonete emitiu uma nota se posicionando a respeito do assunto, e exigiu uma retratação e um pedido de desculpas por parte do Marketplace:

"Dois laboratórios independentes testaram o frango Subway® e descobriram que os supostos resultados de testes transmitidos em 24 de fevereiro pela Canadian Television Show, Marketplace, eram falsos e enganosos.

Os resultados dos laboratórios no Canadá e nos EUA mostram claramente que o frango canadense testado tinha apenas vestígios de soja, contrariando as acusações feitas durante a transmissão do CBC Marketplace.

Representantes da Subway contataram imediatamente o programa e o laboratório que realizou os testes, para obter informações sobre a metodologia e o processo utilizado. O programa e o laboratório não aceitaram colaborar com a Subway, exceto para compartilhar os resultados. Em resposta, a Subway enviou amostras dos produtos canadenses que o Marketplace alegava conter 50% de proteína de soja para Maxxam Analytics no Canadá e Elisa Technologies, Inc. na Flórida.

Os resultados de ambos os laboratórios encontraram proteína de soja abaixo de 10 ppm, ou seja, menos de 1%, em todas as amostras testadas. Estes resultados são consistentes com os baixos níveis de proteína de soja que nós adicionamos com as especiarias para ajudar a manter os produtos suculentos e saborosos."