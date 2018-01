Perfil no Instagram mostra o amor entre duas crianças e seus cachorros

Perfil no Instagram faz sucesso ao mostrar rotina de crianças crescendo com seus cães. Foto: Pixabay

Ruby e Sony são dois irmãos que moram em Mill Valley, na California, que crescem junto a dois cachorros 'gigantes'. As aventuras das crianças - de três e um ano, respectivamente - ao lado dos cães Biggie e Wooster, é registrada em fotos e compartilhada num perfil do Instagram.

Os cachorros são da raça Bernese (Boiadeiro de Berna), e são muito grandes - maiores que as crianças. O perfil na rede social, que é cuidado pelos pais das crianças, faz muito sucesso e encanta mais de 6,2 mil seguidores com tanta fofura.

"Esses cachorros são muito gentis, bons, pacientes. Realmente cachorros de família. Nós ensinamos Ruby como cuidar deles. Ela aprendeu a andar se segurando em Biggie, e ele é tão paciente com ela. Ruby pode deitar nele e Biggie ficará tranquilo", contou Craig Stoe, pai das crianças, à ABC News.

Uma publicação compartilhada por Biggie, Ruby, Sonny & Wooster (@biggieandruby) em Abr 30, 2017 às 7:51 PDT

O primeiro a chegar na família foi Wooster, que hoje tem quatro anos. Depois, veio a primeira filha do casal, Ruby, e, em seguida, mais um cachorro, o Biggie. "Minha esposa falou: 'você é doido. Eu não posso ter um bebê e outro cachorro ao mesmo tempo'. Mas quando Ruby tinha cinco meses, ela encontrou Biggie, que tinha oito meses, e nós o adotamos", relembrou Craig.

No Instagram, a família compartilha imagens e vídeos de passeios, da rotina das crianças junto aos cachorros, de brincadeiras e de momentos de carinho. "As coisas que não compartilhamos [no Instagram] são ainda mais loucas. Nós somos muito abençoados por ter tanto amor. Nossos cachorros são muito mimados, é insano", completou o pai e dono dos animais.

Uma publicação compartilhada por Biggie, Ruby, Sonny & Wooster (@biggieandruby) em Mar 8, 2017 às 7:02 PST