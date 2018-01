Peixes caem do céu em chuva no norte do México

Peixes caíram do céu junto com chuva em uma cidade no norte do México Foto: Pixabay/falco

Cidade do México (AP) - Oficiais de defesa civil no norte do México anunciaram que peixes caíram do céu junto com uma chuva fraca.

A defesa civil de Tamaulipas diz em breve comunicado que foram encontrados peixes após a chuva que caiu na cidade de Tampico na última terça-feira, 26. Fotos postadas na página no Facebook do órgão mostram quatro peixes pequenos em uma sacola e outro na calçada.

De acordo com a biblioteca do Congresso norte-americano, este é um fenômeno reportado desde a idade antiga. Cientistas acreditam que tornados que se formam sobre a água - chamados de tromba d’água - podem ser os responsáveis por sugar os peixes para as nuvens, que são levados pelos ventos até caírem no chão.

Veja abaixo as fotos postadas pela defesa civil de Tamaulipas em seu Facebook.

/Traduzido por Felipe Laurence