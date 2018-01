Pastor 'fala com Deus' no celular durante culto e vídeo viraliza

Um pastor do Zimbábue foi filmado 'ligando para Deus' durante culto. Foto: Pixabay

Um vídeo de um pastor do Zimbábue 'falando com Deus' no telefone começou a circular na internet. Paul Sanyangore, de 32 anos, afirma que tem um número de Deus e fala com ele em frente aos fieis da igreja, e todos parecem impressionados.

"Eu tenho um canal direto, aliás, eu tenho o número dele [Deus] e eu posso falar com ele quando preciso. É possível falar com Deus. Por que vocês duvidariam que eu tenho o número dele? Eu consegui o número quando eu estava orando e ouvi uma voz me dizendo para ligar diretamente para ele", diz o pastor no vídeo, que foi publicado no YouTube na última segunda-feira, 22.

Ainda no vídeo, ele fala que vai divulgar o número "quando for a hora certa". Ao 'ligar para Deus', o pastor diz: "Deus está me dizendo que a história de vocês vai mudar", e os fieis respondem com palmas e gritos animados.

