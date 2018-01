Páscoa em até 10x? Veja 8 provas de que o Brasil está mesmo em crise

Se nos tempos de fartura um casal sai para jantar, vai para a balada e só depois chega ao motel, em época de crise talvez seja melhor outro roteiro, formado por um só destino. Segundo dados da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), um programa completo no motel representa economia de 50% em relação aos roteiros a dois mais comuns. Considerando as possibilidades dessa economia, entre 10 de abril e 10 de maio a ABMotéis oferecerá parceria com chefes de restaurantes renomados. Se pedido no próprio motel, o jantar sairá por R$ 39,90. Confira a programação.

Foto: www.chefsnomotel.com.br