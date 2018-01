Paris inaugura restaurante onde clientes podem entrar nus

O'naturel é o primeiro restaurante de Paris com a proposta nudista. Foto: Facebook/Onaturel-202368536968724

O que é menos pior: sujar a camisa branca de molho bolonhesa ou deixá-lo cair na própria pele por estar sem roupa? Opiniões à parte, foi inaugurado em Paris, no último dia 2, o O'naturel, primeiro restaurante da capital francesa que convida os clientes a tirar a roupa para se sentar à mesa.

Localizado em uma rua pequena e despretensiosa, com cortinas blackout pesadas que cobrem as janelas, o restaurante tem 40 lugares e encoraja tanto os nudistas de longa data quanto os novatos a experimentar essa 'total liberdade'.

O restaurante iniciou sua atividade com uma noite semi-privada, com membros da Associação Naturista de Paris, que apoiaram a iniciativa desde o início e estavam ansiosos pela inauguração, explicaram ao Le Parisien Mike e Stéphane Saada, os dois irmãos por trás do projeto.

O menu pode ser considerado tão excêntrico quanto a experiência. Caracol assado, pedaços de pato secos caseiros, foie gras (fígado de ganso ou de pato) e escargot.

Pelo mundo, há locais com a mesma proposta, como o The Bunyadi em Londres, o The Amrita em Tóquio, que foi criticado depois de revelar planos para pesar os clientes na entrada e impedir que pessoas com excesso de peso entrem.