Para salvar criança de afogamento, noivo pula em rio com traje de gala

Imagine a seguinte situação: ao participar de uma sessão de fotos para seu casamento, devidamente trajado com terno, sapatos e roupa social, você se depara com um garotinho caindo em um rio e tendo dificuldades para nadar. Você tentaria ajudá-lo, correto?

Pois foi exatamente isso que fez Clayton, um noivo da cidade de Ontario, no Canadá. A imagem do momento, que viralizou na internet, foi publicada pela Hatt Photography, empresa contratada para fazer as fotos do casamento.

"Um salve especial para Clayton, noivo da última noite. Enquanto eu estava tirando fotos dele e da noiva, esse rapazinho foi empurrado no rio atrás de mim por outra criança. Na hora que a noiva percebeu e gritou, Clayton já tinha pulado nas águas e trazido-o para segurança. Sua rápida ação salvou o pequeno , que estava com dificuldades para nadar. Muito bem, senhor!", publicou a empresa em seu Facebook.

Confira as imagens do momento abaixo: