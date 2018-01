Para resgatar fezes, mulher fica presa em janela durante encontro romântico

Liam Smyth fotografou seu 'date' emperrado em janela e publicou a história em site de crowdfunding. Foto: Liam Smyth

Uma mulher ficou emperrada na janela do banheiro no apartamento de um homem com quem estava tendo um encontro romântico após tentar recuperar um pacote com fezes que havia jogado fora. A tentativa ocorreu depois de a descarga do banheiro não ter funcionado. O caso aconteceu em Avon, na Inglaterra.

O morador do apartamento, Liam Smyth, contou a história em uma plataforma online de crowdfunding (financiamento coletivo) para comprar uma nova janela, que foi quebrada para salvar a mulher. Ambos haviam se conhecido pelo Tinder.

Ele relata que ouviu da mulher: “Eu fui ao banheiro e a descarga não funcionava. Não sei por que fiz isso, mas entrei em pânico”. Após disso, continua ele, ela revelou ter enrolado as fezes em lenço de papel e as ter jogado pela janela.

Liam afirmou tê-la convencido a descer e buscar o pacote, mas percebeu que, pelo design do banheiro, ele não havia chegado ao chão, já que a janela se abre para uma superfície de vidro, com espaço de 45 centímetros. A mulher, sendo ginasta amadora, diz Liam, estava convicta que poderia alcançar o pacote, mas ficou emperrada ao tentar pegá-lo. Ele teve de chamar os bombeiros, que precisaram quebrar a janela para resgatar seu 'date'.

Liam necessitava arrecadar 200 libras para sanar o prejuízo, mas angariou uma quantia mais de dez vezes maior, segundo o site de crowdfunding. A mulher, cujo nome Liam preferiu não revelar, foi salva e está bem.

Ginasta amadora, a mulher achou possível recuperar o pacote que tinha jogado pela janela. Foto: Liam Smyth