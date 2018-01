Para mostrar apoio, pai posta selfie com filho que usa sonda no abdome

Robert diz que postou a foto para aumentar a consciência sobre a Tetralogia de Fallot, doença congênita que o filho tem no coração Foto: instagram/thelifeofchaceelijah

O norte-americano Robert Selby compartilhou uma selfie inspiradora em seu Instagram no fim de maio e que está ganhando as redes sociais nos últimos dias. Na imagem, ele está ao lado do filho Chase, de três anos, que usa uma sonda gástrica no abdome. O pai, para demonstrar apoio, colou uma sonda falsa no abdome.

Chase tem Tetralogia de Fallot, um problema de nascença no coração que fez o garoto ter quatro ataques cardíacos ao nascer. Como o menino tem dificuldades para comer, a sonda no abdome ajuda a garantir os nutrientes necessários para o dia a dia.

Em entrevista à People, Robert relata que a ideia da foto veio quando o filho perguntou por que o pai não tinha uma sonda. "Eu disse: 'Só as supercrianças têm sondas!'. E ele disse: 'Mas você é um superpai e precisa de uma também'. Aí coloquei uma, tiramos a foto e foi bem legal", afirmou.

A foto foi postada há alguns dias, mas os dois fizeram a imagem no ano passado. No perfil de Robert, há outras imagens ao lado do filho.