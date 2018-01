Papagaio brasileiro canta Rihanna e vira notícia internacional

Será que o bichinho consegue emplacar uma participação especial em um show da cantora? Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Ouvir um papagaio falando como um humano pode ser bem engraçado. Mas um pássaro brasileiro levou isso a um novo patamar ao cantar igualzinho à Rihanna.

Um vídeo do animal interpretando, em 'inglês', a música The Monster, colaboração de Riri e Eminem, viralizou na última semana nas redes sociais. E não foi só no Brasil. O papagaio verde e amarelo chamou atenção dos gringos e virou notícia até no site da People.

Aparentemente o repertório dele não é muito amplo e fica restrito apenas a essa música. Mas é difícil negar seu talento. Ouça e compare: