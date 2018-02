Pais tentam curar autismo com alvejante no Reino Unido

No Reino Unido, seis famílias estão sendo acusadas de dar alvejante para seus filhos com autismo tomarem Foto: Jessica Rinaldi/Reuters

Ao menos seis famílias do Reino Unido foram acusadas, na última quarta-feira, 7, de dar alvejante para seus filhos com autismo tomarem. Todos foram interrogados pela polícia local. A ideia surgiu por meio de um grupo secreto de Facebook cujo mentor é Danny Glass, um conhecido 'guru' inglês, que diz que a ingestão do produto pode ajudar a "remover os parasitas que causam o autismo".

A chamada solução Miracle Mineral, é, na verdade, um coquetel de cloreto de sódio e ácido cítrico, que juntos formam o dióxido de cloro, geralmente usado como um cloro industrial. A substância pode causar diarreia, vômitos e desidratação.

O produto está sendo vendido em diferentes sites por 30 euros (cerca de R$ 120), e segundo fontes citadas pela publicação, diversos pais criaram um grupo no Facebook para trocarem dicas sobre como usá-lo.

"Uma mulher sugere que as crianças devem receber 16 doses diariamente durante três meses", relata uma mãe para outro participante do grupo. Em outra mensagem privada, pais descrevem que usaram a solução por conta do desespero de olharem o filho de apenas dois anos sofrendo.

Não há nenhuma comprovação científica de que o autismo pode ser curado. A ingestão de produtos que prometem a cura da condição não é legalizada e nem encorajada por nenhum órgão de saúde.