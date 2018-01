Família faz festa surpresa após filha contar que é homossexual

Jersey, nos Estados Unidos, resolveu revelar aos seus pais que é homossexual. Pouco depois, ela estava fora de casa e, quando chegou, foi recebida com uma festa celebrando o orgulho LGBT. Ela postou a surpresa em sua conta do Twitter.

Os pais a surpreenderam com um bolo, saladas de legumes e frutas, tudo com muita cor, fazendo alusão ao símbolo da comunidade LGBT, que é um arco-íris, além de copos, toalhas e pratos coloridos.

A postagem gerou mais de 10 mil comentários em poucos dias e, na rede social, Kinsey agradeceu pela repercussão em todo o mundo, inclusive no Brasil - vários brasileiros enviaram mensagens com elogios à sua família por conta da festa.

My family threw me a surprise pride party bc I came out to all of them lmaoooo pic.twitter.com/tWBooVKF4S