Pai compartilha fotos da filha em situações perigosas - mas é por uma boa causa

Com o auxílio do Photoshop, pai coloca filha em situações de risco. Foto: Pixabay

O designer irlandês Stephen Crowley elevou a arte da edição de imagens a outro nível: ele usa o Photoshop para fazer fotos de sua filha, Hannah, em 'situações perigosas'. As imagens são tão bem feitas que enganam facilmente quem as vê - e pode gerar revolta em muitas pessoas. Mas tudo não passa de uma brincadeira.

Hannah tem um ano e seis meses e foi diagnosticada com a Síndrome Hemofagocítica (HLH, na sigla em inglês), uma condição genética rara que pode causar um estado hiperinflamatório, febre prolongada, quadros infecciosos, reumatológicos e danos no metabolismo.

Por conta disso, a menina ficou seis meses no hospital, onde passou por quimioterapia e por um transplante de medula óssea. Felizmente, Hannah melhorou e agora está em casa. Em entrevista ao Mashable o pai da menina disse: "Ela se diverte muito, está sempre sorrindo e tem um grande senso de humor considerando tudo o que ela já passou até agora".

Desde que a filha chegou em casa, o pai não para de fotografá-la. "Nós não pudemos fazer tantas coisas no primeiro ano, então nós tiramos muitas fotos agora que podemos fazer todas essas coisas normais, em casa, sem mais isolamento", disse.

Crowley então decidiu fazer algumas graças com essas fotos, colocando Hannah em situações arriscadas, mas sem realmente causar risco nenhum, e postar na internet.

As imagens têm feito sucesso nas redes sociais, e o designer quer usar toda essa atenção para arrecadar fundos para o Be The Match, uma ONG que conecta doadores de medula óssea com pessoas que precisam da doação. Crowley disse ao site que, de 27 milhões de doadores no mundo, apenas três eram compatíveis com sua filha.