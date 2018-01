Pai solteiro compartilha no Instagram fotos de penteados fora do comum da filha

Nate passou a criar sozinho os filhos em 2015, após o término com a ex-mulher Foto: Instagram: detanglingdadSeguir

Nate Denton, de 42 anos, é um pai britânico que há dois anos cria sozinho a filha Nevaeh, de seis, e o filho Dexter, de cinco. Mas para que a menina não perdesse 'coisas de garota' com a ausência da mãe, Nate passou a elaborar penteados criativos para a filha.

Os resultados são divulgados em sua conta no Instagram.

Em entrevista ao Daily Mail, Nate explica que passou a criar os filhos sozinho após o término do relacionamento com a ex-esposa, em 2015.

Today will mostly be the taming of the facial hair during the half term shenanigans x Uma publicação compartilhada por DetanglingDad (@detanglingdad) em Fev 22, 2017 às 3:09 PST

O aprendizado para os penteados veio de tutoriais no YouTube. "Eu chegava a suar apenas ao pensar em fazer rabos-de-cavalo. Tranças no cabelo estavam fora de cogitação, então", disse o pai, que é codiretor de uma agência de marketing digital. "Não tem nada de afeminado em fazer o cabelo de sua filha", diz.

Nate conta que Nevaeh ama os penteados e fica muito feliz ao ver as fotografias com os resultados do trabalho do pai. "Isso não deveria ser visto como algo apenas reservado às mães", afirma Nate, acrescentando que passou a se tornar popular no portão da escola frente a outras mães e colegas da filha.