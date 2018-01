Pai manda mensagem à filha para dizer que a ama e pede desculpas por não saber escrever

Foto: Reprodução/Facebook

Micarla Lins arrancou lágrimas na internet ao postar uma conversa que teve com o pai. Ele diz que a ama e pede desculpas por não saber escrever. A menina responde 'Eu amo você. E você não precisa escrever (certo) para eu te amar'.

No post, ela conta que resolveu relatar o fato quando leu a frase 'saber escrever direito não é inteligência, é privilégio.' "Meu pai não teve uma vida nada fácil. Hoje em dia ele só sabe ler, mas não sabe escrever quase nada. E isso me faz lembrar de todas as vezes que ouço piadas por coisas que estão escritas de maneira 'errada'", afirmou.

A garota pede que as pessoas reflitam antes de julgar alguém que 'não sabe' escrever. "Quantas vezes você já se dispôs a ler para alguém? Quantas vezes você já se ofereceu pra ensinar alguém a escrever?", questionou.

Micarla alerta, ainda, que é preciso lembrar que nem todos têm as mesmas oportunidades. "Que eu consiga usar do meu privilégio pro meu pai não precisar passar por esse tipo de piada".