Pai e mãe mostram na web o lado cômico de criar quatro filhas

Simon e Clemmie Hooper tinham uma vida relativamente normal em Londres até dois anos atrás. Pais de duas meninas, eles viram a rotina virar ainda mais de cabeça para baixo com a chegada das filhas gêmeas. Sob um ponto de vista cômico, ambos retratam suas respectivas rotinas no Instagram, de refeições e banhos até passeios no parque.

Embora a mãe seja escritora e parteira, o maior sucesso, por enquanto, é do pai, que faz imagens brincando sobre como é viver sob domínio feminino. Simon tem feito tanto sucesso que até conseguiu patrocínio para fazer um post pago de higiene bucal. Veja alguns registros do cotidiano deles.