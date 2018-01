Pai e filha fazem sucesso com ensaio inspirado em 'Moana'

. Foto: Reprodução / Instagram @evanuimanuia

Encantada com a nova princesa da Disney, Moana, uma garotinha chamada Evanui Manuia fez um ensaio baseado no filme ao lado de seu pai, que também entrou na onda e se caracterizou como o personagem Maui. Eles resolveram postar o resultado no Instagram e as fotos estão recebendo milhares de curtidas.

A semelhança dos dois com os personagens originais do filme, e a escolha de um ambiente parecido fizeram as imagens viralizar na internet. Confira abaixo!

Together they will save the world @moana.and.maui #moana #moanamondays #maui #moanaandmaui #fatheranddaughter #miniMoana Uma foto publicada por Evanui Manuia (@evanuimanuia) em Dez 19, 2016 às 8:43 PST

You are your father's daughter Stubbornness and pride Mind what he says but remember You may hear a voice inside And if the voice starts to whisper To follow the farthest star Moana, that voice inside is Who you are... Happiness is where you are #Moana #Evanui #reallifemoanaandmaui #miniMoana #MoanaAndMaui @moana.and.maui #FatherDaughter Uma foto publicada por Evanui Manuia (@evanuimanuia) em Dez 21, 2016 às 1:28 PST

Evanui as Moana! Happy Halloween!! #Evanui #Moana #Halloween #Disney #MoanaMondays #twinningtuesday #thetrendykidz Uma foto publicada por Evanui Manuia (@evanuimanuia) em Out 31, 2016 às 2:00 PDT

tWINning with MANA! #miniMoana #bunlife #Moana #Evanui #tWINNingTuesday Uma foto publicada por Evanui Manuia (@evanuimanuia) em Dez 20, 2016 às 4:13 PST

Happy MANA Monday! Moana, Maui and Pua are ready for adventure! #Moana #Evanui #MoanaMondays Uma foto publicada por Evanui Manuia (@evanuimanuia) em Nov 14, 2016 às 8:52 PST

The ocean is calling! It's officially November and Evanui can't wait until Mana comes out this month! #Evanui #Moana #disney #disneyprincess #shellphone Uma foto publicada por Evanui Manuia (@evanuimanuia) em Nov 1, 2016 às 6:15 PDT

MANA #Evanui #Moana #Disney Uma foto publicada por Evanui Manuia (@evanuimanuia) em Out 31, 2016 às 5:39 PDT

Shoot for the stars and dream big, princess! ✨#Evanui #Moana #miniMoana #dreambigprincess #MoanaAndMaui #vaiana Uma foto publicada por Evanui Manuia (@evanuimanuia) em Dez 29, 2016 às 7:35 PST

See the line where the sky meets the sea it calls me #theoceaniscalling #Moana #miniMoana #Evanui #MoanaAndMaui #disney @moana.and.maui Uma foto publicada por Evanui Manuia (@evanuimanuia) em Jan 11, 2017 às 8:19 PST