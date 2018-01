Página no Facebook ensina como copiar os memes brasileiros

Foto: Reprodução/Facebook

Nada de como copiar os looks das atrizes ou de blogueiras: essa nova página do Facebook ensina como ter os looks dos memes brasileiros. A Get The Brazilian Look traz imagens com o meme + as peças de roupas para copiar o look como, por exemplo, da grávida de Taubaté.

Além dela, aparece na página também o jornalista Lasier Martins tomando um choque, Gretchen n'A Fazenda, a presidente afastada Dilma Rousseff andando de bicicleta e Glória Maria fumando na Jamaica, durante o programa Globo Repórter.