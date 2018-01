Página mostra o 'sofrimento' para tirar uma foto perfeita

Foto: Reprodução/Instagram @boyfriends_of_insta

Por trás de uma foto perfeita no Instagram, muitas vezes existe um 'herói'. Alguém que se contorceu, suou, deitou no chão cheio de barro, teve até cãibra...

Para retratar essas poses engraçadíssimas do 'backstage' das fotos, dois autralianos - que se mantêm anônimos - criaram a página 'Boyfriends of Instagram'. Apesar de citar 'namorados' no nome, eles publicam imagens de diferentes pessoas tirando fotos de outras em situações 'hostis'. Filhos retratando uma mãe em pose sexy na praia, amigas capturando momentos espontaneamente forjados das amigas, entre outros heróis da fotografia moderna.

As fotos e vídeos estão disponíveis no Instagram e no Facebook. Veja alguns:

Play it cool girls, this ones a winner...#boyfriendsofinstagram Uma publicação compartilhada por Boyfriends Of Instagram (@boyfriends_of_insta) em Abr 19, 2016 às 2:43 PDT