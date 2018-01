Página falsa que se passa pelo Google confunde usuários no Facebook

Uma página falsa do Google no Facebook está confundindo pessoas com menos habilidade em navegar pela internet e criando resultados hilários Foto: Mike Blake/Reuters

A maioria das pessoas tem algum parente mais velho que não consegue usar direito a internet e tem problemas mesmo para fazer uma simples pesquisa no Google. Uma página falsa que se passa pelo Google no Facebook, descoberta por usuários do Reddit, não tem ajudado nisso e vem criando alguns casos engraçados.

Em vez de acessarem o Google, alguns dos usuários que ficam mais perdidos no Facebook estão mandando mensagens para a página Google Search App na esperança que sua pesquisa seja realizada. O resultado são várias mensagens sem sentido nenhum, com alguns ficando frustrados que o resultado do que eles procuravam não foi achado.

Veja abaixo alguns dos casos mais engraçados.

"Quantos anos tem Clint Eastwood?"

"O que é copd"

"Olá, Google. Você abriu hoje? Nenhum resultado para as minhas questões....duh."

"Informações da família de Ann Doris Soroszczuk"

"Que número é 888-320-7089"

"Peso de cervo por tamanho"

"Como resetar a senha do McCoffee"

"Qual carne vermelha tem menos colesterol"

"Qual canal de televisão está passando o jogo dos Vikings"

"Receita para peru com curry"