Padre usa tirolesa para entrar em igreja

Padre Augusto Alves 'desceu' ao altar em uma tirolesa. Foto: twitter.com/@stylesfatal

Era 13 de novembro, dia da Rosa Mística, quando religiosos foram surpreeendidos pela entrada inusitada do padre que celebraria a missa: desclaço, ele "desceu" ao altar a partir de uma tirolesa.

O pároco Augusto Alves Ferreira, do município de Espírito Santo do Pinhal, interior do Estado de São Paulo, é conhecido na cidade por fazer missas animadas. "Mas descer a tirolesa foi a primeira vez", disse ao E+ a usuária @stylesfatal, quem compartilhou a foto em seu Twitter e preferiu não se identificar.

eu só queria saber se na cidade de vcs o padre desce de tirolesa no meio da missa pq na minha cidade sim pic.twitter.com/8kx4KkGQPm — mila VAI NA HST/FWT (@stylesfatal) 20 de novembro de 2017

Embora responda pela Paróquia Divino Espírito Santo, a entrada triunfal de Agusto foi na catedral da cidade. A missa era em celebração à Nossa Senhora Rosa Mística, comemorada todo dia 13.

O padre fez toda a travessia segurando a santa nas mãos.

A publicação ficou popular no Twitter. Veja algumas repercussões:

Descendo como um anjo. — Wallan Olímpio (@sound_2011) 20 de novembro de 2017

Ainda estou em choque. A personificação da pomba da paz. Quero muito esse padre na Bahia. Ia ser sucesso. Kkkk. — James L. Costa Lima (@jimcostalima) 21 de novembro de 2017