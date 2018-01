Paciente terminal é levada à praia para ver o mar pela última vez

Imagem do mar da praia de Hervey Bay, para onde a equipe de paramédicos levou a paciente Foto: Russell Boyce / Reuters

Paramédicos da cidade de Hervey Bay, no estado de Queensland, Austrália, levaram uma paciente terminal para ver o mar uma última vez. Uma fotografia compartilhada na página oficial do Facebook do Serviço de Ambulância de Queensland na quarta-feira, 22, mostrou o momento emocionante.

“Uma equipe estava transportando uma paciente para a unidade de cuidados paliativos do hospital local e a paciente expressou que ela só queria poder estar na praia de novo”, diz trecho da postagem. “Acima e além de tudo, a equipe fez um pequeno desvio até a incrível praia de Hervey Bay para dar à paciente esta oportunidade — lágrimas caíram e a paciente se sentiu muito feliz.”

Graeme Cooper, membro da equipe da ambulância que aparece na foto ao lado da paciente, contou à ABC News que dali ela retornou à sua casa, no que seria sua última volta à residência, onde morreu.

“Ela contava sobre como se mudou para Hervey Bay com o seu marido no calor do momento e eles tinham vivido aqui desde então”, revelou Cooper. Segundo ele, a equipe sugeriu: “Que tal um passeio na praia?”. Ela respondeu: “Ah, nós poderíamos?”. “Nós dissemos: ‘Com certeza’”, contou Cooper. “Ela ficou maravilhada”, afirmou o paramédico, que também relatou que aquela foi a segunda vez que a levavam à praia na semana.

