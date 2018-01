Paciente solta 'pum' durante cirurgia e causa incêndio

Foto: Pixabay

Um pum nunca foi tão perigoso! Durante uma operação no Hospital Universitário de Tóquio, no Japão, a paciente soltou um flatulência e causou um incêndio.

A mulher passava por um procedimento no colo do útero com laser e a flatulência causou chamas. De acordo com a imprensa local, a paciente teve queimaduras em diversas partes do corpo. Apesar de o acidente ter sido em abril, as informações só puderam ser divulgadas agora, por causa da investigação.

No relatório, foi determinado que não houve falha no equipamento usado na operação e que materiais inflamáveis liberados pela paciente foram os causadores do incêndio. O documento afirma que "quando o gás intestinal da paciente vazou no ambiente da operação, houve contato com a irradiação do laser, o que provocou as chamas. As chamas atingiram as cortinas e levaram ao incêndio".