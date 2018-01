Paciente aparece dançando dias após transplante de coração

Amari Hall passou por cirurgia cardíaca no mês passado Foto: Pixabay/@sasint

Apenas seis dias após fazer um transplante de coração, o jovem Amari Hall, de 15 anos, foi filmado dançando na cama do hospital em que estava internado.

O vídeo foi publicado no Facebook em maio, mas veio à tona depois que o canal CNN entrevistou a família do garoto.

“Durante toda a vida ele tem sido um guerreiro. Ele demonstrou positividade durante todo o tempo”, declarou sua mãe, Juaquinna Hall.

Morador de Capitol Heights, nos Estados Unidos, o adolescente nasceu com uma disfunção cardíaca chamada Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo. Ele teve três cirurgias corretivas no local antes dos 2 anos de idade.

"Amari perdeu muitos dos seus marcos da infância", afirmou a mãe. Durante 13 anos, ele viveu bem com o coração reparado. Mas isso mudou no final do ano passado, quando uma visita ao cardiologista confirmou que Amari precisava de um transplante.

No vídeo, ele aparece ainda ligado a tubos hospitalares, durante seu pós-operatório. A alegria do garoto contagia até mesmo os cirurgiões, que também começam a dançar. Assista: