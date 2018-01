Ouça 'Fetish', nova música de Selena Gomez

Selena Gomez Foto: Phil McCarten / Reuters

Selena Gomez está com tudo! Bad Liar foi lançada há apenas dois meses, mas a cantora já presenteou os fãs com um novo single, Fetish, na última terça-feira, 12. A música tem participação do rapper Gucci Maine e, em menos de 24 horas, já foi ouvida mais de 2 milhões de vezes no YouTube.

Atualmente, a cantora já figura na lista das mais ouvidas nos principais serviços de streaming, como Spotify e Deezer, com Bad Liar e It Ain't Me, uma canção de Kygo na qual ela canta.

Em uma entrevista ao Enterteinment Weekly no ano passado, a cantora comentou que há momentos em que ela simplesmente está muito inspirada. "Você tem aqueles momentos na vida em que você está super inspirado. É como se fossem ondas: quando eu gravei Revival, eu tive dois meses de pausa porque não tinha nenhuma ideia. Mas, agora, eu estou cheia de ideias... estou indo em todas as direções e me sentindo bem", contou.

