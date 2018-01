Os melhores memes de quem não está nem ai para o início da Era de Saturno 

Nesta segunda-feira, 20, começa a Era de Saturno. Depois de 36 anos, mudamos da Era Solar para esta, mas o que isso quer dizer? Bom, para aqueles que acreditam em horóscopo e astrologia, é um momento de grandes mudanças, de culto ao corpo, de radicalização de ideologias e de responsabilidade. Além disso, dizem que é tempo de 'máscaras caírem'. Tudo isso pelos próximos 36 anos.

Por outro lado, para quem não acredita em nada disso, é só o começo do outono e os dias ficarão menos quentes daqui em diante. Veja os melhores memes de quem não poderia ligar menos para a Era de Saturno:

O que é essa Era de Saturno? É a nova saga dos Cavaleiros do Zodíaco?

Uma matéria informa que vazio e depressão podem ocorrer com a era de saturno que inicia esse mês. E no resto do tempo era o que então?