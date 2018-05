Órgão de saúde americano faz alerta sobre carrapatos, mas acaba assustando seus seguidores

Há alguns dias, o perfil do Twitter dos Centers for Disease Control e Prevention (CDC), órgão de saúde do governo americano, publicou um alerta sobre como prevenir a presença de carrapatos. Estaria tudo bem se o exemplo utilizado não tivesse sido um alimento muito comum no café da manhã e lanches dos americanos: um muffin com sementes de papoula.

"Carrapatos podem ser do tamanho de uma semente de papoula. Você consegue identificar todos os cinco carrapatos nesta foto? Aprenda a prevenir mordidas de carrapatos", tuitou o CDC.

Imediatamente, os seguidores responderam à publicação, dizendo que agora o órgão havia arruinado a experiência de apreciar um simples muffin, pois agora vão imaginar se há carrapatos escondidos entre as sementes de papoula.

Can't get tick bites if you're biting them pic.twitter.com/AHTnmUcLGu — That guy from that thing. (@jayc4life) 4 de maio de 2018

'Não dá para levar mordidas de carrapatos se é você quem os morde'

Poppyseeds will never crunch quite the same again. — Sage Blackwood ❄ (@urwalder) 5 de maio de 2018

'Sementes de papoula nunca mais vão ter o mesmo gosto'

No, and I'm never eating a poppyseed muffin again. — Peggy Li (@_peggyli) 5 de maio de 2018

'Não. E eu nunca mais vou comer muffins com sementes de papoula na vida'

Why would you do this — (@resisterhood) 4 de maio de 2018

' Por que você fez isso?'