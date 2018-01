Órgão de fiscalização adverte padaria por listar 'amor' entre os ingredientes de granola

A Granola Nashoba lista 'amor' como um dos ingredientes. Foto: Facebook/Nashoba Brook Bakery

A padaria Nashoba Brook, em Massachusetts, nos Estados Unidos, vende uma granola semelhante às outras granolas disponíveis no mercado, mas com um ingrediente especial: amor. Porém, nesta semana, esse detalhe virou alvo de uma advertência da Food and Drug Administration (FDA), órgão de fiscalização de alimentos do país.

"Eu realmente gosto do fato de colocarmos 'amor' na nossa granola. As pessoas perguntam o que a deixa tão gostosa, então é legal que uma padaria artesanal possa dizer que há amor nela e, com isso, colocar um sorriso no rosto das pessoas", disse John Gates, chefe da Nashoba, à Bloomberg News.

Mas a FDA não pensa da mesma forma. Por isso, enviou uma carta de advertência para a padaria na última terça-feira, 3, pedindo para que a padaria retire 'amor' da lista de ingredientes. "A Granola Nashoba lista o ingrediente 'amor'. Ingredientes devem ser listados no rótulo da comida pelo seu nome usual ou comum. 'Amor' não é o nome comum de um ingrediente, e é considerado apenas um material de intervenção, porque não é o nome comum ou usual de um ingrediente", diz a carta.

O proprietário da padaria ficou muito surpreso com a advertência. "Situações onde o governo diz que você não pode listar 'amor' como um ingrediente são tão bobas". Porém, a FDA disse que o 'amor' não foi a maior de suas preocupações, pois encontrou alguns produtos sem rótulos, um inseto e outras violações sanitárias que devem ser corrigidas imediatamente.