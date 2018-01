ONG faz campanha sobre crianças desaparecidas inspirada em 'Procurando Dory'

Foto: Reprodução/Facebook

O filme Procurando Dory estreou nos cinemas brasileiros no dia 30 de junho e retrata a história de Dory, que se perdeu de sua família e tenta reencontrá-la. Infelizmente, esse triste fato não existe só na ficção: Já são mais de 9 mil crianças desaparecidas no Brasil.

Por conta disso, a ONG Mães da Sé, em parceria com 20 salas de cinema em diversas cidades do País, realizou uma campanha para conscientizar os espectadores sobre esse problema. Num vídeo intitulado 'Procurando Nossos Filhos', que está sendo exibido antes do filme, o nome de Dory é substituído pelo nome das crianças desaparecidas, com fotos e informações sobre elas. Além disso, a dubladora de Dory, Maíra Góes, narra o vídeo.

Além da campanha nos cinemas, a página do Facebook da instituição divulgou uma campanha aproveitando o recurso 360º da rede social, em que o usuário pode arrastar o vídeo e visualizar informações sobre os desaparecidos. A ONG foi criada em 1996 e já ajudou a encontrar mais de 4 mil pessoas.