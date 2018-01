ONG consegue adoção para todos os cães resgatados e se despede do último com aplausos

Cadela Beauty foi adotada por uma idosa e seu neto Foto: Reprodução/Facebook

O ano de 2016 fechou com uma ótima notícia para os voluntários da ONG Hawaiian Humane Society, de Honolulu, no Havaí. No dia 30 de dezembro, a entidade conseguiu pela primeira vez a adoção para todos os cães resgatados disponíveis para ganhar um novo lar.

A comemoração ocorreu após a campanha "Clearing the Shelter!" ("limpando o abrigo", em inglês"), que tinha o objetivo de que nenhum animal já pronto para adoção ficasse no local durante a virada do ano.

Para celebrar a conquista, os voluntários se reuniram para se despedir do último animal. Enfileirados, eles aplaudiram, fizeram carinhos e beijaram a cadelinha Beauty, adotada por uma idosa, que estava acompanhada do neto adolescente.

"Obrigada, muito obrigada", repetia a senhora, que carregava a cachorra no colo. "Eu acho que a gente precisa ter a nossa lua de mel agora", brincou.

