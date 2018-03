Oito momentos em que o mascote Vinicius foi o melhor da Olimpíada

Os Jogos Olímpicos Rio 2016 terminaram no último domingo, 21, após 17 dias de muitos jogos e festa intensos. Mas nem só de competições e atletas vive uma Olimpíada e, entre as tantas saudades que vão ficar após o fim, estão os mascotes.

Vinicius, cujo nome faz alusão ao compositor Vinicius de Moraes, animou as torcidas durante os intervalos dos jogos e também nas redes sociais. Ele roubou a cena e ganhou o coração de todos os brasileiros. Confira abaixo oito momentos em que o mascote foi o melhor da Olimpíada:

1. Quando ele dançou funk durante um intervalo

Para animar a torcida, Vinicius desceu até o chão ao som da batida carioca.

2. Quando o mascote incorporou o espírito esportivo

Ele participou de cada momento dos Jogos.

3. Quando ele foi um fofo com os fãs...

4. E quando ele tietou seus atletas preferidos

5. Quando ele provou que tem talento musical

6. Quando ele fez as melhores coreografias

7. E quando foi cuidar das unhas no salão

8. E agora, com o final dos Jogos, ficou desempregado :(

A leve expressão de quem acaba de fazer parte da lista dos desempregados do brasil pic.twitter.com/bDm7FdruFY

a moça do RH das olimpíadas de tokyo já ta me mostrando as vagas de emprego pic.twitter.com/1aCHrNeaJw