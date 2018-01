O Sulito, mascote de separatistas da região sul do País, vira meme nas redes sociais

Separatistas da região sul do País criaram um mascote para representar sua causa, o Sulito, que é um mapa do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vestindo um boné. Conheça ele abaixo:

Sulito, o mascote do 'Sul é meu país'. Foto: Reprodução/Facebook

Não se sabe quem foi o criador do mascote, mas ele teria surgido dessa postagem no Facebook, que foi feita na semana passada. Na última segunda-feira, 16, o mascote começou a circular nas redes sociais e, claro, despertou as melhores reações dos usuários do Twitter.

faça como o Sulito, dia 07/10/2017, contrate um designer novo — bruno.furino (@BrunoFu) 17 de janeiro de 2017

A começar pelos traços do mascote, que não agradaram muita gente.

Kkkk n da pra levar a sério o sulito pic.twitter.com/U0bZfXtv2H — Math (@math_csilva) 17 de janeiro de 2017

os amiguinhos do Sulito, o Nortito, o Nordestito, o Centro-Oestito e o Sudestito pic.twitter.com/DoMcg9TV3O — pedrito (@pedrobelem) 16 de janeiro de 2017

O Sulito então inspirou outros estados a criarem seus próprios mascotes.

o sulito é igual a mim: filho pródigo falido endividado que não tem onde cair morto mas mesmo assim quer ser independente pic.twitter.com/rATRBqxagx — arthur com th (@euarthu) 17 de janeiro de 2017

hj acordei igual ao sulito, com a coluna parecendo que tá com desvio, cara de sono e jeito de quem só tá aqui pq foi obrigada pic.twitter.com/41P0tnCUDX — Pokémonga Praieira (@howklever) 17 de janeiro de 2017

E algumas pessoas simplesmente se identificaram com o personagem.

quem nasce em sulito e o que — amanda (@amandtra) 17 de janeiro de 2017

Fica a dúvida.

Sulito, Zé Gotinha e Pixuleco entram em um bar — Rosa de Nagasaki (@anacronices) 17 de janeiro de 2017

Que trio, amigos.

Qual o jeito certo do Sulito usar calças ? pic.twitter.com/fwygweEJaD — ALEXANDRE PONTES (@alexandrepontz) 17 de janeiro de 2017

E depois ele começou a ser personalizado.